Schwacher Handel: RTS zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag fällt der RTS um 09:00 Uhr via MICEX um 0,25 Prozent auf 1 100,86 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 7,664 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,656 Prozent auf 1 096,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 103,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 096,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 101,00 Zählern.

RTS seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 1,77 Prozent. Der RTS wurde vor einem Monat, am 26.09.2023, mit 998,49 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wies der RTS einen Wert von 1 038,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, wurde der RTS mit 1 088,59 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 14,31 Prozent nach oben. 1 106,28 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern markiert.

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im RTS ist die Transneft Pref-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 0 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Yandex-Aktie mit 6,485 Mrd. Euro die dominierende Aktie im RTS.

KGV und Dividende der RTS-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,81 zu Buche schlagen. Die Gazprom PJSC-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 49,45 Prozent, die höchste im Index.

