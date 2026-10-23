Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|Kursentwicklung im Fokus
|
23.10.2026 22:34:24
Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten
Am Freitag stand der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,52 Prozent im Minus bei 7 623,68 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 64,339 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,548 Prozent auf 7 621,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 663,43 Punkten am Vortag.
Bei 7 660,15 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 612,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 1,03 Prozent zurück. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 7 706,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 408,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 738,44 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,16 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 844,52 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 21,74 Prozent auf 45,87 USD), Crown Castle (+ 9,06 Prozent auf 85,97 USD), Palo Alto Networks (+ 7,22 Prozent auf 380,55 USD), Schlumberger (+ 7,08 Prozent auf 53,06 USD) und NOV (+ 5,33 Prozent auf 19,76 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Bloom Energy (-11,24 Prozent auf 193,30 USD), Comfort Systems USA (-9,26 Prozent auf 1 160,86 USD), Globe Life (-8,09 Prozent auf 154,79 USD), AT&T (-7,96 Prozent auf 20,93 USD) und T-Mobile US (-7,71 Prozent auf 146,54 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 949 055 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Comfort Systems USA IncShs
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Comfort Systems USA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse New York: S&P 500 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Comfort Systems USA IncShs
Aktien in diesem Artikel
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|18,71
|-7,55%
|Bloom Energy
|172,00
|-10,60%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 035,00
|-9,21%
|Crown Castle Corp
|77,00
|9,22%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Globe Life Inc
|137,50
|-7,66%
|NOV Inc Registered Shs
|17,60
|5,39%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|Palo Alto Networks Inc
|339,35
|7,41%
|Robert Half
|41,49
|23,81%
|Schlumberger N.V. (Ltd.)
|47,28
|6,70%
|Seagate Technology
|562,00
|-1,40%
|T-Mobile US
|130,80
|-7,59%
|Western Union Company
|5,64
|-1,50%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 623,68
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.