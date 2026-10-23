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Kursentwicklung im Fokus 23.10.2026 22:34:24

Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Der S&P 500 bewegte sich letztendlich im Minus.

Am Freitag stand der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,52 Prozent im Minus bei 7 623,68 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 64,339 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,548 Prozent auf 7 621,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 663,43 Punkten am Vortag.

Bei 7 660,15 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 612,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 1,03 Prozent zurück. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 7 706,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 408,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 738,44 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,16 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 844,52 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 21,74 Prozent auf 45,87 USD), Crown Castle (+ 9,06 Prozent auf 85,97 USD), Palo Alto Networks (+ 7,22 Prozent auf 380,55 USD), Schlumberger (+ 7,08 Prozent auf 53,06 USD) und NOV (+ 5,33 Prozent auf 19,76 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Bloom Energy (-11,24 Prozent auf 193,30 USD), Comfort Systems USA (-9,26 Prozent auf 1 160,86 USD), Globe Life (-8,09 Prozent auf 154,79 USD), AT&T (-7,96 Prozent auf 20,93 USD) und T-Mobile US (-7,71 Prozent auf 146,54 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 949 055 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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AT&T Inc. (AT & T Inc.) 18,71 -7,55% AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Bloom Energy 172,00 -10,60% Bloom Energy
Comfort Systems USA IncShs 1 035,00 -9,21% Comfort Systems USA IncShs
Crown Castle Corp 77,00 9,22% Crown Castle Corp
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Globe Life Inc 137,50 -7,66% Globe Life Inc
NOV Inc Registered Shs 17,60 5,39% NOV Inc Registered Shs
NVIDIA Corp. 188,38 -0,26% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 339,35 7,41% Palo Alto Networks Inc
Robert Half 41,49 23,81% Robert Half
Schlumberger N.V. (Ltd.) 47,28 6,70% Schlumberger N.V. (Ltd.)
Seagate Technology 562,00 -1,40% Seagate Technology
T-Mobile US 130,80 -7,59% T-Mobile US
Western Union Company 5,64 -1,50% Western Union Company

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S&P 500 7 623,68 -0,52%

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