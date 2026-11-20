Der S&P 500 bewegt sich derzeit im Minus.

Am Freitag notiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 1,73 Prozent schwächer bei 7 051,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,791 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,209 Prozent auf 7 160,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7 175,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 032,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 198,67 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 6,16 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 7 712,57 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 7 641,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 538,76 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,81 Prozent zu. Bei 7 844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 13,62 Prozent auf 21,35 USD), Cognizant (+ 4,95 Prozent auf 59,10 USD), General Mills (+ 4,93 Prozent auf 36,18 USD), UnitedHealth (+ 4,77 Prozent auf 346,26 USD) und McCormick (+ 4,69 Prozent auf 47,98 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Sandisk (-89,39 Prozent auf 80,12 USD), Coherent (-14,91 Prozent auf 182,89 USD), Bloom Energy (-13,15 Prozent auf 146,00 USD), Western Digital (-12,83 Prozent auf 258,69 USD) und Micron Technology (-12,59 Prozent auf 603,50 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 42 318 820 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,661 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at