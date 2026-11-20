S&P 500
|
6 910,39
|
-265,44
|
-3,70 %
|Index-Performance im Blick
|
20.11.2026 18:01:31
Schwacher Handel: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein
Am Freitag notiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 1,73 Prozent schwächer bei 7 051,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,791 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,209 Prozent auf 7 160,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7 175,83 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 032,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 198,67 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 6,16 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 7 712,57 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 7 641,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 538,76 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,81 Prozent zu. Bei 7 844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 13,62 Prozent auf 21,35 USD), Cognizant (+ 4,95 Prozent auf 59,10 USD), General Mills (+ 4,93 Prozent auf 36,18 USD), UnitedHealth (+ 4,77 Prozent auf 346,26 USD) und McCormick (+ 4,69 Prozent auf 47,98 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Sandisk (-89,39 Prozent auf 80,12 USD), Coherent (-14,91 Prozent auf 182,89 USD), Bloom Energy (-13,15 Prozent auf 146,00 USD), Western Digital (-12,83 Prozent auf 258,69 USD) und Micron Technology (-12,59 Prozent auf 603,50 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 42 318 820 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,661 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|311,10
|-2,34%
|Bloom Energy
|128,40
|-16,08%
|Cognizant Corp.
|52,84
|2,80%
|Coherent Corp.
|168,85
|-13,68%
|Copart Inc.
|28,31
|0,64%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Gap Inc.
|18,99
|10,47%
|General Mills Inc.
|32,59
|3,79%
|McCormick & Co. Inc.
|43,35
|3,66%
|Micron Technology Inc.
|535,10
|-15,41%
|NVIDIA Corp.
|115,30
|-13,37%
|Sandisk Corp
|73,00
|-89,42%
|UnitedHealth Inc.
|309,40
|3,27%
|Western Digital Corp.
|235,65
|-12,82%
|Western Union Company
|5,38
|-2,40%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6 910,39
|-3,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.