Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|Kursentwicklung
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08.10.2026 16:01:54
Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Um 15:59 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,23 Prozent auf 7 784,20 Punkte nach. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 65,152 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 774,05 Zählern und damit 0,355 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 801,77 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 771,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 784,92 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 0,690 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7 673,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 482,71 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 6 753,72 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,50 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Rollins (+ 3,92 Prozent auf 32,08 USD), DXC Technology (+ 3,58 Prozent auf 12,45 USD), APA (+ 3,45 Prozent auf 45,32 USD), Accenture (+ 3,00 Prozent auf 202,54 USD) und Marathon Petroleum (+ 2,99 Prozent auf 455,48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Skyworks Solutions (-4,70 Prozent auf 79,51 USD), Illumina (-4,20 Prozent auf 256,52 USD), PerkinElmer (-4,14 Prozent auf 147,24 USD), Robinhood (-3,79 Prozent auf 105,36 USD) und Thermo Fisher Scientific (-3,48 Prozent auf 639,01 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im S&P 500 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 042 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,02 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|185,50
|-0,27%
|APA Corporation Registered Shs
|41,48
|2,43%
|DXC Technology
|10,96
|-0,18%
|First Republic Bank
|0,00
|-50,00%
|Illumina Inc.
|240,25
|2,19%
|Marathon Petroleum Corporation
|417,50
|1,14%
|Medtronic PLC
|78,44
|-0,28%
|NVIDIA Corp.
|205,55
|0,02%
|Palantir
|183,26
|3,34%
|PerkinElmer Inc.
|137,65
|1,62%
|Robinhood
|97,80
|2,40%
|Rollins IncShs
|28,52
|-1,04%
|Skyworks Solutions Inc.
|68,13
|-5,18%
|Thermo Fisher Scientific Inc
|586,20
|1,00%
|Western Union Company
|5,51
|-1,92%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 798,92
|0,43%
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