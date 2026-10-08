Western Union Company Aktie

Western Union Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 08.10.2026 16:01:54

Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht der S&P 500 am Donnerstag.

Um 15:59 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,23 Prozent auf 7 784,20 Punkte nach. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 65,152 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 774,05 Zählern und damit 0,355 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 801,77 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 771,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 784,92 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 0,690 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7 673,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 482,71 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 6 753,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,50 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Rollins (+ 3,92 Prozent auf 32,08 USD), DXC Technology (+ 3,58 Prozent auf 12,45 USD), APA (+ 3,45 Prozent auf 45,32 USD), Accenture (+ 3,00 Prozent auf 202,54 USD) und Marathon Petroleum (+ 2,99 Prozent auf 455,48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Skyworks Solutions (-4,70 Prozent auf 79,51 USD), Illumina (-4,20 Prozent auf 256,52 USD), PerkinElmer (-4,14 Prozent auf 147,24 USD), Robinhood (-3,79 Prozent auf 105,36 USD) und Thermo Fisher Scientific (-3,48 Prozent auf 639,01 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 042 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Illumina Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Western Union Company

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Accenture plc 185,50 -0,27% Accenture plc
APA Corporation Registered Shs 41,48 2,43% APA Corporation Registered Shs
DXC Technology 10,96 -0,18% DXC Technology
First Republic Bank 0,00 -50,00% First Republic Bank
Illumina Inc. 240,25 2,19% Illumina Inc.
Marathon Petroleum Corporation 417,50 1,14% Marathon Petroleum Corporation
Medtronic PLC 78,44 -0,28% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 205,55 0,02% NVIDIA Corp.
Palantir 183,26 3,34% Palantir
PerkinElmer Inc. 137,65 1,62% PerkinElmer Inc.
Robinhood 97,80 2,40% Robinhood
Rollins IncShs 28,52 -1,04% Rollins IncShs
Skyworks Solutions Inc. 68,13 -5,18% Skyworks Solutions Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc 586,20 1,00% Thermo Fisher Scientific Inc
Western Union Company 5,51 -1,92% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 798,92 0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen