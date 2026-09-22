Schwacher Handel: S&P 500 sackt am Dienstagmittag ab

In New York stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Um 17:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 7 759,80 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62,456 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 7 769,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 764,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 756,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 782,19 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 674,37 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 7 472,79 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 6 693,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,14 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Monolithic Power Systems (+ 6,57 Prozent auf 1 361,62 USD), Moderna (+ 6,08 Prozent auf 183,45 USD), AutoZone (+ 5,91 Prozent auf 2 968,97 USD), Sandisk (+ 5,35 Prozent auf 1 861,16 USD) und Lennar (+ 4,51 Prozent auf 81,60 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Allstate (-5,88 Prozent auf 228,57 USD), Charles Schwab (-5,87 Prozent auf 100,61 USD), NortonLifeLock (-5,87 Prozent auf 27,44 USD), Cisco (-5,24 Prozent auf 105,62 USD) und Quest Diagnostics (-5,09 Prozent auf 232,41 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 145 603 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,674 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,73 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at