Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Marktbericht
|
22.09.2026 18:01:45
Schwacher Handel: S&P 500 sackt am Dienstagmittag ab
Um 17:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 7 759,80 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62,456 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 7 769,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 764,70 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 756,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 782,19 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 674,37 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 7 472,79 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 6 693,75 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,14 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Monolithic Power Systems (+ 6,57 Prozent auf 1 361,62 USD), Moderna (+ 6,08 Prozent auf 183,45 USD), AutoZone (+ 5,91 Prozent auf 2 968,97 USD), Sandisk (+ 5,35 Prozent auf 1 861,16 USD) und Lennar (+ 4,51 Prozent auf 81,60 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Allstate (-5,88 Prozent auf 228,57 USD), Charles Schwab (-5,87 Prozent auf 100,61 USD), NortonLifeLock (-5,87 Prozent auf 27,44 USD), Cisco (-5,24 Prozent auf 105,62 USD) und Quest Diagnostics (-5,09 Prozent auf 232,41 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 145 603 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,674 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,73 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Charles Schwab
|
22.09.26
|Stabiler Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels ohne Schwung (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
22.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Charles Schwab-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.09.26
|S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Papier Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Charles Schwab
Aktien in diesem Artikel
|Allstate Corp.
|200,60
|-5,42%
|AutoZone Inc.
|2 528,00
|-1,40%
|Charles Schwab
|88,00
|-5,29%
|Cisco Inc.
|93,24
|1,24%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Lennar Corp.
|72,86
|2,50%
|Medtronic PLC
|79,60
|-0,35%
|Moderna Inc
|160,44
|0,06%
|Monolithic Power Systems Inc.
|1 203,50
|7,60%
|NortonLifeLock
|23,85
|-2,29%
|NVIDIA Corp.
|200,60
|-0,10%
|Quest Diagnostics Inc.
|204,90
|1,04%
|Sandisk Corp
|1 640,00
|0,00%
|Western Union Company
|5,45
|-0,80%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 764,64
|0,00%