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Index-Performance im Fokus 30.10.2026 18:01:24

Schwacher Handel: S&P 500 verliert mittags

Schwacher Handel: S&P 500 verliert mittags

Der S&P 500 notiert derzeit im negativen Bereich.

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 1,79 Prozent schwächer bei 7 582,42 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 64,179 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,04 Prozent auf 7 639,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 720,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 637,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 576,94 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,750 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der S&P 500 7 651,54 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 437,63 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Stand von 6 822,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,56 Prozent. Bei 7 844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,39 Prozent auf 912,04 USD), Global Payments (+ 10,24 Prozent auf 94,50 USD), T-Mobile US (+ 7,69 Prozent auf 158,62 USD), CoStar Group (+ 5,83 Prozent auf 29,78 USD) und Erie Indemnity (+ 5,67 Prozent auf 265,00 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Intel (-29,61 Prozent auf 64,81 USD), Reddit (-29,17 Prozent auf 91,79 USD), Illumina (-18,40 Prozent auf 236,70 USD), Twilio A (-17,33 Prozent auf 199,99 USD) und Datadog A (-13,78 Prozent auf 229,22 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 49 828 407 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14,72 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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CoStar Group Inc. 26,92 7,08% CoStar Group Inc.
Datadog Inc Registered Shs -A- 228,00 -1,72% Datadog Inc Registered Shs -A-
Erie Indemnity Co. 234,00 4,46% Erie Indemnity Co.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fox Corp B 50,00 -1,96% Fox Corp B
Global Payments Inc. 78,60 2,34% Global Payments Inc.
Illumina Inc. 211,05 -5,89% Illumina Inc.
Intel Corp. 58,41 -15,64% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 183,42 -2,74% NVIDIA Corp.
Reddit 82,00 -28,70% Reddit
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 827,90 12,78% Regeneron Pharmaceuticals Inc.
T-Mobile US 140,48 5,91% T-Mobile US
Twilio Inc (A) 165,70 -8,25% Twilio Inc (A)
Western Union Company 5,45 -0,84% Western Union Company

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S&P 500 7 580,07 -1,82%

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