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WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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Index im Fokus 26.08.2026 20:04:18

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Der S&P 500 bewegt sich am Mittwochnachmittag kaum.

Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 7 673,75 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,181 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,177 Prozent leichter bei 7 663,70 Punkten, nach 7 677,28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 657,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 688,36 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,135 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 7 411,98 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Stand von 7 519,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 465,94 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,89 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 6,88 Prozent auf 18,79 USD), Lumentum (+ 6,37 Prozent auf 941,96 USD), CH Robinson Worldwide (+ 6,20 Prozent auf 152,56 USD), Gap (+ 5,91 Prozent auf 21,34 USD) und Arista Networks (+ 4,63 Prozent auf 199,78 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Moderna (-7,69 Prozent auf 146,61 USD), Intuit (-3,90 Prozent auf 343,52 USD), Reddit (-3,69 Prozent auf 156,46 USD), Boston Scientific (-3,46 Prozent auf 48,14 USD) und DXC Technology (-3,12 Prozent auf 10,55 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 602 762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,325 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Arista Networks Inc Registered Shs 173,08 6,24% Arista Networks Inc Registered Shs
Bath & Body Works 16,22 7,81% Bath & Body Works
Boston Scientific Corp. 41,55 -2,11% Boston Scientific Corp.
C.H. Robinson Worldwide Inc. 123,20 0,24% C.H. Robinson Worldwide Inc.
DXC Technology 9,09 -2,21% DXC Technology
First Republic Bank 0,00 -70,00% First Republic Bank
Gap Inc. 18,25 6,11% Gap Inc.
Intuit Inc. 295,30 -3,51% Intuit Inc.
Lumentum Holdings Inc 802,30 6,49% Lumentum Holdings Inc
Moderna Inc 128,88 -5,12% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 180,08 -1,27% NVIDIA Corp.
Reddit 133,00 -3,62% Reddit
Under Armour Inc. 4,41 0,23% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,22 -0,13% Western Union Company

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S&P 500 7 675,70 -0,02%

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