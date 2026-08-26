C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Index im Fokus
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26.08.2026 20:04:18
Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter
Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 7 673,75 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,181 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,177 Prozent leichter bei 7 663,70 Punkten, nach 7 677,28 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 657,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 688,36 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500
Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,135 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 7 411,98 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Stand von 7 519,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 465,94 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,89 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 6,88 Prozent auf 18,79 USD), Lumentum (+ 6,37 Prozent auf 941,96 USD), CH Robinson Worldwide (+ 6,20 Prozent auf 152,56 USD), Gap (+ 5,91 Prozent auf 21,34 USD) und Arista Networks (+ 4,63 Prozent auf 199,78 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Moderna (-7,69 Prozent auf 146,61 USD), Intuit (-3,90 Prozent auf 343,52 USD), Reddit (-3,69 Prozent auf 156,46 USD), Boston Scientific (-3,46 Prozent auf 48,14 USD) und DXC Technology (-3,12 Prozent auf 10,55 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 602 762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,325 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Arista Networks Inc Registered Shs
|173,08
|6,24%
|Bath & Body Works
|16,22
|7,81%
|Boston Scientific Corp.
|41,55
|-2,11%
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|123,20
|0,24%
|DXC Technology
|9,09
|-2,21%
|First Republic Bank
|0,00
|-70,00%
|Gap Inc.
|18,25
|6,11%
|Intuit Inc.
|295,30
|-3,51%
|Lumentum Holdings Inc
|802,30
|6,49%
|Moderna Inc
|128,88
|-5,12%
|NVIDIA Corp.
|180,08
|-1,27%
|133,00
|-3,62%
|Under Armour Inc.
|4,41
|0,23%
|Western Union Company
|6,22
|-0,13%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 675,70
|-0,02%
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