Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,05 Prozent schwächer bei 7 673,75 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,181 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,177 Prozent leichter bei 7 663,70 Punkten, nach 7 677,28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 657,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 688,36 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,135 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 7 411,98 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Stand von 7 519,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 465,94 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,89 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 6,88 Prozent auf 18,79 USD), Lumentum (+ 6,37 Prozent auf 941,96 USD), CH Robinson Worldwide (+ 6,20 Prozent auf 152,56 USD), Gap (+ 5,91 Prozent auf 21,34 USD) und Arista Networks (+ 4,63 Prozent auf 199,78 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Moderna (-7,69 Prozent auf 146,61 USD), Intuit (-3,90 Prozent auf 343,52 USD), Reddit (-3,69 Prozent auf 156,46 USD), Boston Scientific (-3,46 Prozent auf 48,14 USD) und DXC Technology (-3,12 Prozent auf 10,55 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 602 762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,325 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at