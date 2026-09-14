Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|Kursverlauf
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14.09.2026 20:04:14
Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter
Am Montag sinkt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,25 Prozent auf 7 637,71 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,596 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,676 Prozent auf 7 605,20 Punkte an der Kurstafel, nach 7 656,98 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 592,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 647,99 Einheiten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 785,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 431,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 6 584,29 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,36 Prozent aufwärts. 7 816,70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 14,11 Prozent auf 377,30 USD), Coinbase (+ 9,36 Prozent auf 191,66 USD), Fortinet (+ 8,79 Prozent auf 169,79 USD), Autodesk (+ 8,24 Prozent auf 229,90 USD) und Gartner (+ 8,19 Prozent auf 194,29 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Corning (-13,10 Prozent auf 144,60 USD), Teradyne (-11,76 Prozent auf 335,07 USD), Coherent (-10,56 Prozent auf 273,13 USD), Skyworks Solutions (-8,78 Prozent auf 80,59 USD) und Lumentum (-8,69 Prozent auf 846,47 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 128 281 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,553 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen
Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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