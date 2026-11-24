S&P 500
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24.11.2026 20:04:18
Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schwächer
Am Dienstag gibt der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0,66 Prozent auf 7 189,35 Punkte nach. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 58,608 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,991 Prozent leichter bei 7 165,43 Punkten, nach 7 237,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 223,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 138,93 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 623,68 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 7 652,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 705,12 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,82 Prozent aufwärts. Bei 7 844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Dollar Tree (+ 12,03 Prozent auf 155,84 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7,34 Prozent auf 9,36 USD), Skyworks Solutions (+ 7,34 Prozent auf 82,78 USD), CoStar Group (+ 7,15 Prozent auf 32,36 USD) und Moderna (+ 6,96 Prozent auf 226,85 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Analog Devices (-16,61 Prozent auf 315,85 USD), Hewlett Packard Enterprise (-15,85 Prozent auf 40,41 USD), Dell Technologies (-11,32 Prozent auf 297,00 USD), Sandisk (-10,80 Prozent auf 78,24 USD) und Micron Technology (-10,28 Prozent auf 634,98 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43 213 022 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,566 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Analog Devices Inc.
|280,30
|-1,89%
|Apple Inc.
|322,15
|-0,15%
|Copart Inc.
|29,46
|0,12%
|CoStar Group Inc.
|29,50
|-0,79%
|Dell Technologies
|271,90
|0,97%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,48
|-0,68%
|Dollar Tree Inc
|139,80
|-0,70%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|36,15
|-0,77%
|Micron Technology Inc.
|554,50
|-3,35%
|Moderna Inc
|203,00
|-2,22%
|NVIDIA Corp.
|138,72
|-1,84%
|Sandisk Corp
|68,50
|-3,52%
|Skyworks Solutions Inc.
|72,50
|-1,87%
|Western Union Company
|5,62
|-0,35%
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