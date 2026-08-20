Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Index-Performance im Fokus
|
20.08.2026 22:34:27
Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben
Am Donnerstag gab der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,87 Prozent auf 7 641,16 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,372 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,336 Prozent leichter bei 7 682,07 Punkten, nach 7 707,98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7 639,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 699,96 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 443,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 432,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 395,78 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Coinbase (+ 7,58 Prozent auf 172,35 USD), Deere (+ 6,94 Prozent auf 620,94 USD), Lumentum (+ 6,24 Prozent auf 879,28 USD), Marvell Technology (+ 5,79 Prozent auf 251,01 USD) und CF Industries (+ 5,61 Prozent auf 125,70 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Advance Auto Parts (-24,55 Prozent auf 42,39 USD), Moderna (-23,55 Prozent auf 133,32 USD), Walmart (-9,15 Prozent auf 103,84 USD), Intuitive Surgical (-5,84 Prozent auf 374,48 USD) und Boston Scientific (-5,08 Prozent auf 49,37 USD) unter Druck.
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 23 137 874 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,550 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder
Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,71 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|48,39
|-0,14%
|Boston Scientific Corp.
|42,37
|-5,22%
|CF Industries Holdings Inc
|107,55
|5,23%
|Coinbase
|147,46
|8,00%
|Deere & Co. (John Deere)
|501,00
|0,36%
|First Republic Bank
|0,00
|150,00%
|Intuitive Surgical Inc
|320,75
|-6,27%
|Lumentum Holdings Inc
|752,80
|6,49%
|Marvell Technology
|214,55
|5,48%
|Moderna Inc
|114,38
|-23,55%
|NVIDIA Corp.
|185,36
|-0,32%
|Under Armour Inc.
|4,51
|0,67%
|Walmart
|88,40
|-9,74%
|Western Union Company
|6,22
|1,14%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 641,16
|-0,87%
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