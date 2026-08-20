Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

Am Donnerstag gab der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,87 Prozent auf 7 641,16 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,372 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,336 Prozent leichter bei 7 682,07 Punkten, nach 7 707,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7 639,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 699,96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 443,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 432,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 395,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Coinbase (+ 7,58 Prozent auf 172,35 USD), Deere (+ 6,94 Prozent auf 620,94 USD), Lumentum (+ 6,24 Prozent auf 879,28 USD), Marvell Technology (+ 5,79 Prozent auf 251,01 USD) und CF Industries (+ 5,61 Prozent auf 125,70 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Advance Auto Parts (-24,55 Prozent auf 42,39 USD), Moderna (-23,55 Prozent auf 133,32 USD), Walmart (-9,15 Prozent auf 103,84 USD), Intuitive Surgical (-5,84 Prozent auf 374,48 USD) und Boston Scientific (-5,08 Prozent auf 49,37 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 23 137 874 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,550 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,71 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at