First Republic Bank Aktie
WKN DE: A1C7VF / ISIN: US33616C1009
|S&P 500 aktuell
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13.10.2026 22:33:48
Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben
Am Dienstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 7 805,45 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 65,346 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,126 Prozent leichter bei 7 797,38 Punkten, nach 7 807,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 786,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 814,15 Zählern.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 656,98 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 7 515,34 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 6 654,72 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit CDW (+ 5,71 Prozent auf 151,97 USD), Valero Energy (+ 4,69 Prozent auf 456,46 USD), Charter A (+ 4,36 Prozent auf 106,95 USD), Oracle (+ 4,23 Prozent auf 143,20 USD) und Expand Energy (+ 4,01 Prozent auf 92,37 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Applied Materials (-6,69 Prozent auf 464,24 USD), Johnson Johnson (-5,73 Prozent auf 248,61 USD), Citigroup (-5,60 Prozent auf 124,53 USD), Flex (-5,42 Prozent auf 110,88 USD) und Dominos Pizza (-4,76 Prozent auf 296,10 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 317 767 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu First Republic Bank
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|413,25
|-7,41%
|CDW Corp (New)
|135,30
|5,09%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|95,41
|4,30%
|Citigroup Inc.
|111,32
|-5,47%
|Domino's Pizza Inc.
|265,00
|-4,68%
|Expand Energy
|82,56
|3,60%
|First Republic Bank
|0,00
|250,00%
|Flex Ltd Registered Shs
|99,22
|-5,41%
|Johnson & Johnson
|222,30
|-5,92%
|Medtronic PLC
|82,50
|0,68%
|NVIDIA Corp.
|203,80
|0,30%
|Oracle Corp.
|127,84
|3,83%
|Valero Energy Corp.
|407,70
|4,38%
|Western Union Company
|5,42
|-0,15%
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