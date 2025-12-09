Schwacher Handel: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone

In Frankfurt ist am zweiten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent auf 16 849,91 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 84,144 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 882,62 Zählern und damit 0,021 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 879,00 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 791,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 921,84 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 15 779,45 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Stand von 16 595,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 079,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 21,34 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit MBB SE (+ 5,19 Prozent auf 198,80 EUR), Verve Group (+ 2,90 Prozent auf 1,71 EUR), JOST Werke (+ 2,54 Prozent auf 52,40 EUR), HORNBACH (+ 2,31 Prozent auf 84,00 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,95 Prozent auf 88,70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil EVOTEC SE (-7,56 Prozent auf 5,08 EUR), Formycon (-3,61 Prozent auf 24,00 EUR), adesso SE (-3,19 Prozent auf 87,90 EUR), STO SE (-2,89 Prozent auf 121,00 EUR) und Schaeffler (-2,79 Prozent auf 7,49 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2 306 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 7,209 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,66 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

