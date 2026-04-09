Schwacher Handel: SDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,32 Prozent schwächer bei 17 008,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 84,592 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,459 Prozent leichter bei 17 155,80 Punkten in den Handel, nach 17 234,96 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 174,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 965,74 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,64 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.03.2026, lag der SDAX noch bei 16 875,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der SDAX 18 118,57 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der SDAX 13 843,63 Punkte auf.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,00 Prozent nach. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,08 Prozent auf 166,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,79 Prozent auf 38,36 EUR), Dermapharm (+ 2,87 Prozent auf 43,05 EUR), Befesa (+ 1,70 Prozent auf 32,85 EUR) und Südzucker (+ 1,52 Prozent auf 12,02 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen GFT SE (-6,86 Prozent auf 17,10 EUR), ATOSS Software (-6,05 Prozent auf 74,50 EUR), CANCOM SE (-5,87 Prozent auf 24,05 EUR), Nagarro SE (-5,22 Prozent auf 45,06 EUR) und MBB SE (-4,91 Prozent auf 178,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 500 504 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,219 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Mutares-Aktie mit 9,14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at