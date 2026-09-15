Grand City Properties Aktie

Grand City Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 15.09.2026 15:58:56

Schwacher Handel: SDAX fällt am Nachmittag zurück

Schwacher Handel: SDAX fällt am Nachmittag zurück

Der SDAX wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 18 176,22 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92,741 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,235 Prozent auf 18 224,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 182,00 Punkten am Vortag.

Bei 18 224,94 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 094,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 633,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 534,14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 714,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,73 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 3,07 Prozent auf 25,15 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,43 Prozent auf 23,15 EUR), KSB SE (+ 2,22 Prozent auf 830,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,81 Prozent auf 22,55 EUR) und MLP SE (+ 1,76 Prozent auf 9,24 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Befesa (-3,92 Prozent auf 35,55 EUR), Ottobock (-2,89 Prozent auf 53,70 EUR), ASTA Energy Solutions (-2,77 Prozent auf 56,20 EUR), Grand City Properties (-2,44 Prozent auf 8,39 EUR) und EVOTEC SE (-2,24 Prozent auf 2,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 730 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,238 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

mehr Analysen
07.08.26 KSB Buy Warburg Research
07.08.26 KSB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 KSB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 KSB Buy Warburg Research
21.01.26 KSB Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,55 -0,42% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 55,80 -3,79% ASTA Energy Solutions
Befesa 34,75 -5,57% Befesa
Energiekontor AG 25,25 3,70% Energiekontor AG
EVOTEC SE 2,80 -2,57% EVOTEC SE
Grand City Properties S.A. 8,26 -4,07% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,24 0,71% HAMBORNER REIT
KSB SE & Co. KGaA Vz. 824,00 0,98% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,90 -0,65% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MLP SE 9,10 0,44% MLP SE
Mutares 25,70 -0,77% Mutares
Ottobock 53,80 -2,71% Ottobock
SAF-HOLLAND SE 22,60 2,26% SAF-HOLLAND SE
SCHOTT Pharma 23,05 2,44% SCHOTT Pharma

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 161,57 -0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche gaben im Dienstagshandel etwas nach. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen