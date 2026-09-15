Schwacher Handel: SDAX fällt am Nachmittag zurück

Der SDAX wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 18 176,22 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92,741 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,235 Prozent auf 18 224,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 182,00 Punkten am Vortag.

Bei 18 224,94 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 094,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 633,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 534,14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 714,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,73 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 3,07 Prozent auf 25,15 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,43 Prozent auf 23,15 EUR), KSB SE (+ 2,22 Prozent auf 830,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,81 Prozent auf 22,55 EUR) und MLP SE (+ 1,76 Prozent auf 9,24 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Befesa (-3,92 Prozent auf 35,55 EUR), Ottobock (-2,89 Prozent auf 53,70 EUR), ASTA Energy Solutions (-2,77 Prozent auf 56,20 EUR), Grand City Properties (-2,44 Prozent auf 8,39 EUR) und EVOTEC SE (-2,24 Prozent auf 2,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 730 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,238 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at