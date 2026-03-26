Schwacher Handel: SDAX gibt letztendlich nach

Letztendlich verlor der SDAX im XETRA-Handel 1,62 Prozent auf 16 631,56 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 83,933 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,411 Prozent schwächer bei 16 835,91 Punkten, nach 16 905,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16 835,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 500,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 4,78 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der SDAX mit 18 079,94 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 16 806,75 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 26.03.2025, einen Stand von 16 089,50 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,17 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 8,24 Prozent auf 44,16 EUR), Eckert Ziegler (+ 6,35 Prozent auf 15,07 EUR), CANCOM SE (+ 4,41 Prozent auf 22,50 EUR), Dermapharm (+ 4,34 Prozent auf 44,50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,56 Prozent auf 44,20 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil KSB SE (-16,24 Prozent auf 980,00 EUR), Kontron (-14,18 Prozent auf 17,85 EUR), Medios (-13,68 Prozent auf 11,74 EUR), JOST Werke (-8,95 Prozent auf 51,90 EUR) und PNE (-6,67 Prozent auf 7,70 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Kontron-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 654 276 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,130 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 7,68 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at