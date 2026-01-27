Schwacher Handel: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Der SDAX bewegte sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Dienstag verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,36 Prozent auf 18 309,99 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,320 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,192 Prozent auf 18 410,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 375,31 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 229,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 410,63 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 806,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 310,95 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 14 267,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 410,63 Punkte. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,46 Prozent auf 51,00 EUR), Drägerwerk (+ 4,41 Prozent auf 92,30 EUR), PNE (+ 4,17) Prozent auf 10,00 EUR), secunet Security Networks (+ 3,33 Prozent auf 217,00 EUR) und SMA Solar (+ 3,14 Prozent auf 38,70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Verve Group (-6,36 Prozent auf 1,65 EUR), Salzgitter (-5,52 Prozent auf 46,94 EUR), PATRIZIA SE (-4,40 Prozent auf 8,47 EUR), Eckert Ziegler (-3,65 Prozent auf 15,56 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,57 Prozent auf 1,89 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Verve Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 137 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 11,235 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

