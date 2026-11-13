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Kursentwicklung im Fokus 13.11.2026 17:58:31

Schwacher Handel: SDAX letztendlich leichter

Schwacher Handel: SDAX letztendlich leichter

Der SDAX erlitt am Freitagabend Verluste.

Am Freitag verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 1,08 Prozent auf 17 758,85 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,836 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,340 Prozent auf 17 892,62 Punkte an der Kurstafel, nach 17 953,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 725,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 892,62 Punkten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,505 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 067,85 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Wert von 18 553,07 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 16 209,14 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,32 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit ProCredit (+ 7,53 Prozent auf 10,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 5,79 Prozent auf 15,34 EUR), HelloFresh (+ 3,70 Prozent auf 3,00 EUR), grenke (+ 3,67 Prozent auf 11,86 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 3,47 Prozent auf 34,30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen GFT SE (-10,31 Prozent auf 26,10 EUR), Vincorion (-8,63 Prozent auf 15,25 EUR), SMA Solar (-8,23 Prozent auf 45,26 EUR), OHB SE (-8,10 Prozent auf 177,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,35 Prozent auf 23,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 1 687 611 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,160 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 8,80 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,45 1,66% 1&1 AG
Eckert & Ziegler 15,20 6,29% Eckert & Ziegler
GFT SE 25,95 -10,67% GFT SE
grenke AG 11,78 3,15% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,07 -0,73% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,97 3,81% HelloFresh
init innovation in traffic systems SE 34,80 3,88% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,60 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,60 -1,60% Mutares
OHB SE 178,20 -8,71% OHB SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,61 -7,18% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 9,82 6,28% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
SMA Solar AG 45,18 -7,61% SMA Solar AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 23,82 -7,82% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vincorion 15,68 -5,77% Vincorion

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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