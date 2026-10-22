Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,13 Prozent tiefer bei 18 273,44 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,095 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,766 Prozent auf 18 341,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 483,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 341,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 238,06 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,501 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 18 410,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der SDAX bei 18 403,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der SDAX auf 17 115,71 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,29 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Mutares (+ 5,30 Prozent auf 27,80 EUR), Drägerwerk (+ 1,34 Prozent auf 98,30 EUR), Grand City Properties (+ 1,26 Prozent auf 7,23 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,99 Prozent auf 34,56 EUR) und MBB SE (+ 0,93 Prozent auf 196,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SGL Carbon SE (-5,98 Prozent auf 4,87 EUR), CANCOM SE (-5,79 Prozent auf 21,95 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,96 Prozent auf 49,80 EUR), PVA TePla (-4,62 Prozent auf 28,92 EUR) und SMA Solar (-3,84 Prozent auf 51,35 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 154 360 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,033 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,63 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at