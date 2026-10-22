Drägerwerk vz. Aktie

Drägerwerk vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 22.10.2026 12:26:51

Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone

So bewegt sich der SDAX am Donnerstagmittag.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,13 Prozent tiefer bei 18 273,44 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,095 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,766 Prozent auf 18 341,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 483,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 341,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 238,06 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,501 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 18 410,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der SDAX bei 18 403,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der SDAX auf 17 115,71 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,29 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Mutares (+ 5,30 Prozent auf 27,80 EUR), Drägerwerk (+ 1,34 Prozent auf 98,30 EUR), Grand City Properties (+ 1,26 Prozent auf 7,23 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,99 Prozent auf 34,56 EUR) und MBB SE (+ 0,93 Prozent auf 196,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SGL Carbon SE (-5,98 Prozent auf 4,87 EUR), CANCOM SE (-5,79 Prozent auf 21,95 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,96 Prozent auf 49,80 EUR), PVA TePla (-4,62 Prozent auf 28,92 EUR) und SMA Solar (-3,84 Prozent auf 51,35 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 154 360 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,033 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,63 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu HAMBORNER REIT

mehr Analysen
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,90 0,00% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 46,70 -6,04% ASTA Energy Solutions
CANCOM SE 22,10 -0,90% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 35,24 0,74% Carl Zeiss Meditec AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 100,20 2,04% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Grand City Properties S.A. 7,35 1,80% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,11 0,49% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,00 -1,03% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MBB SE 202,00 2,02% MBB SE
Mutares 28,05 2,75% Mutares
PVA TePla AG 27,86 -0,36% PVA TePla AG
SGL Carbon SE 4,91 3,59% SGL Carbon SE
SMA Solar AG 46,84 -7,34% SMA Solar AG
TeamViewer 7,39 -0,14% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 106,58 -0,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:33 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen