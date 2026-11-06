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Kursentwicklung im Fokus 06.11.2026 12:27:06

Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone

Der SDAX gibt aktuell nach.

Am Freitag geht es im SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,84 Prozent auf 17 874,62 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,510 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,660 Prozent leichter bei 17 907,11 Punkten in den Handel, nach 18 026,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 814,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 053,07 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 1,08 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 384,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 564,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 15 932,76 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,99 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 4,32 Prozent auf 51,20 EUR), SGL Carbon SE (+ 3,55 Prozent auf 4,97 EUR), JOST Werke (+ 3,11 Prozent auf 59,60 EUR), Energiekontor (+ 2,77 Prozent auf 24,15 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,59 Prozent auf 21,80 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil HelloFresh (-4,86 Prozent auf 3,17 EUR), ATOSS Software (-3,74 Prozent auf 90,10 EUR), Douglas (-3,47 Prozent auf 8,06 EUR), Stabilus SE (-3,46 Prozent auf 15,62 EUR) und Ottobock (-3,39 Prozent auf 47,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 629 659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,37 zu Buche schlagen. Mit 8,64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,10 0,00% 1&1 AG
ATOSS Software AG 87,80 -4,88% ATOSS Software AG
Douglas AG 8,06 -2,42% Douglas AG
Energiekontor AG 24,50 4,48% Energiekontor AG
HAMBORNER REIT 4,04 0,50% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,99 -8,69% HelloFresh
JOST Werke AG 60,00 2,04% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,50 -1,19% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,85 -1,10% Mutares
Ottobock 46,90 -3,10% Ottobock
SAF-HOLLAND SE 22,05 4,75% SAF-HOLLAND SE
SGL Carbon SE 4,81 0,52% SGL Carbon SE
SMA Solar AG 50,65 3,37% SMA Solar AG
Stabilus SE 14,48 -5,97% Stabilus SE

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