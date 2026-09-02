VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Kursentwicklung im Fokus
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02.09.2026 15:58:49
Schwacher Handel: SDAX notiert im Minus
Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,32 Prozent leichter bei 18 484,09 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95,544 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,662 Prozent auf 18 606,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 730,44 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 410,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 606,40 Punkten.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,52 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 18 302,79 Punkten bewertet. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Wert von 19 043,66 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 16 444,88 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,50 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 4,63 Prozent auf 3,30 EUR), Alzchem Group (+ 1,92 Prozent auf 164,30 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,15 Prozent auf 13,15 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,08 Prozent auf 23,40 EUR) und Shelly (+ 0,98 Prozent auf 62,10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,96 Prozent auf 56,15 EUR), GFT SE (-5,89 Prozent auf 24,75 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,18 Prozent auf 29,64 EUR), SMA Solar (-4,07 Prozent auf 55,35 EUR) und SFC Energy (-3,78 Prozent auf 20,35 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 458 762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,184 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,94 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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