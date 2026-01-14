Schwacher Handel: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,70 Prozent schwächer bei 18 075,27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 96,731 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 18 214,68 Punkte an der Kurstafel, nach 18 201,85 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 969,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 233,36 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,321 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 16 863,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, lag der SDAX noch bei 16 998,90 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 13 602,06 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Verve Group (+ 5,97 Prozent auf 2,04 EUR), Schaeffler (+ 5,15 Prozent auf 10,11 EUR), Douglas (+ 3,82 Prozent auf 11,96 EUR), Alzchem Group (+ 2,51 Prozent auf 163,60 EUR) und DEUTZ (+ 2,13 Prozent auf 10,53 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-7,04 Prozent auf 111,00 EUR), PNE (-6,20 Prozent auf 9,68 EUR), Sixt SE St (-5,85 Prozent auf 67,65 EUR), Gerresheimer (-4,75 Prozent auf 26,06 EUR) und secunet Security Networks (-4,59 Prozent auf 195,60 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 877 953 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 8,849 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at