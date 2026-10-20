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SDAX im Fokus 20.10.2026 12:26:53

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Das macht der SDAX mittags.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,38 Prozent auf 17 958,38 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,124 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,301 Prozent schwächer bei 18 155,33 Punkten, nach 18 210,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 172,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 925,61 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 106,55 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 18 283,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 100,59 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,47 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit tonies (+ 2,13 Prozent auf 13,42 EUR), MLP SE (+ 1,52 Prozent auf 10,68 EUR), Mutares (+ 0,99) Prozent auf 25,40 EUR), KWS SAAT SE (+ 0,88 Prozent auf 68,50 EUR) und ATOSS Software (+ 0,77 Prozent auf 91,80 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SMA Solar (-7,40 Prozent auf 51,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,95 Prozent auf 27,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,35 Prozent auf 11,00 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,04 Prozent auf 52,20 EUR) und HelloFresh (-4,04 Prozent auf 2,97 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 237 652 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,57 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,85 1,27% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 54,20 0,74% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 93,00 2,42% ATOSS Software AG
EVOTEC SE 2,76 6,06% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,10 0,74% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,92 -4,76% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,10 0,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 11,25 -1,75% LPKF Laser & Electronics AG
MLP SE 11,36 6,97% MLP SE
Mutares 26,25 5,21% Mutares
SMA Solar AG 51,75 -7,09% SMA Solar AG
tonies 14,08 8,14% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,00 -6,32% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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