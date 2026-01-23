Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich mittags leichter

Um 12:10 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent auf 18 256,13 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 94,797 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,088 Prozent auf 18 329,77 Punkte an der Kurstafel, nach 18 345,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 329,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 203,01 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,14 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2025, den Stand von 16 806,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 278,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der SDAX 14 206,78 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,19 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Schaeffler (+ 6,55 Prozent auf 11,71 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,77 Prozent auf 5,05 EUR), Medios (+ 1,83 Prozent auf 15,62 EUR), Drägerwerk (+ 1,40 Prozent auf 87,10 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,02 Prozent auf 88,80 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Wacker Neuson SE (-22,11 Prozent auf 18,50 EUR), Eckert Ziegler (-2,83 Prozent auf 15,79 EUR), SFC Energy (-2,14 Prozent auf 13,70 EUR), Hypoport SE (-1,74 Prozent auf 101,40 EUR) und Dermapharm (-1,66 Prozent auf 35,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 1 295 302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,978 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

