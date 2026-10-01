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SDAX-Entwicklung 01.10.2026 09:28:57

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstag in die Verlustzone.

Am Donnerstag notiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,28 Prozent leichter bei 18 378,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92,886 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,467 Prozent auf 18 344,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 430,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 344,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 378,26 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,09 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 18 730,44 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Wert von 18 195,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 023,31 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,89 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 4,23 Prozent auf 16,00 EUR), PVA TePla (+ 4,13 Prozent auf 34,26 EUR), Hypoport SE (+ 2,69 Prozent auf 68,80 EUR), NORMA Group SE (+ 2,54 Prozent auf 17,76 EUR) und Kontron (+ 1,65 Prozent auf 21,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Südzucker (-4,70 Prozent auf 12,56 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,59 Prozent auf 71,35 EUR), HORNBACH (-2,43 Prozent auf 84,20 EUR), ATOSS Software (-2,42 Prozent auf 80,70 EUR) und Jungheinrich (-2,01 Prozent auf 23,36 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 236 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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