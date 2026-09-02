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SDAX im Blick 02.09.2026 17:58:40

Schwacher Handel: SDAX schließt mit Verlusten

Schwacher Handel: SDAX schließt mit Verlusten

So performte der SDAX am dritten Tag der Woche letztendlich.

Am Mittwoch tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,32 Prozent tiefer bei 18 483,07 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 95,544 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,662 Prozent auf 18 606,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 730,44 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 410,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 606,40 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SDAX mit 18 302,79 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 19 043,66 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 16 444,88 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,50 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 4,95 Prozent auf 3,31 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,08 Prozent auf 23,40 EUR), Alzchem Group (+ 0,99 Prozent auf 162,80 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0,88 Prozent auf 18,28 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 0,77 Prozent auf 13,10 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,88 Prozent auf 56,20 EUR), GFT SE (-5,70 Prozent auf 24,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,37 Prozent auf 29,58 EUR), Stabilus SE (-4,45 Prozent auf 15,88 EUR) und TeamViewer (-4,33 Prozent auf 6,75 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 081 441 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,184 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Alzchem Group AG 163,60 0,55% Alzchem Group AG
Deutsche Euroshop AG 17,94 -1,21% Deutsche Euroshop AG
EVOTEC SE 3,35 2,20% EVOTEC SE
GFT SE 25,90 4,86% GFT SE
HelloFresh 2,64 0,50% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,90 0,65% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,10 1,16% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,30 1,00% Mutares
OHB SE 183,80 3,14% OHB SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 56,60 -0,18% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SCHOTT Pharma 23,60 1,51% SCHOTT Pharma
Stabilus SE 16,08 0,88% Stabilus SE
TeamViewer 7,03 3,92% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,04 1,28% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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SDAX 18 612,65 0,83%

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