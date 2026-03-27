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Marktbericht 27.03.2026 15:59:49

Schwacher Handel: SDAX schwächelt

Schwacher Handel: SDAX schwächelt

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagnachmittag.

Am Freitag notiert der SDAX um 15:43 Uhr via XETRA 1,78 Prozent tiefer bei 16 330,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 85,494 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,040 Prozent leichter bei 16 620,11 Punkten in den Handel, nach 16 626,81 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 620,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 272,05 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 2,89 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.02.2026, lag der SDAX noch bei 18 194,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 806,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der SDAX 15 909,35 Punkte auf.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,91 Prozent nach. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Kontron (+ 7,56 Prozent auf 19,20 EUR), SMA Solar (+ 6,48 Prozent auf 47,02 EUR), NORMA Group SE (+ 1,74 Prozent auf 16,38 EUR), Medios (+ 1,70 Prozent auf 11,94 EUR) und Sixt SE St (+ 1,67 Prozent auf 63,85 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,41 Prozent auf 52,50 EUR), Dermapharm (-7,08 Prozent auf 41,35 EUR), KSB SE (-6,94 Prozent auf 912,00 EUR), Wüstenrot Württembergische (-6,01 Prozent auf 14,38 EUR) und PVA TePla (-5,15 Prozent auf 30,92 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 948 974 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,113 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Mutares-Aktie mit 7,75 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,65 -2,58% 1&1 AG
Dermapharm Holding SE 42,20 -2,88% Dermapharm Holding SE
grenke AG 12,42 -3,12% grenke AG
Kontron 18,81 4,50% Kontron
KSB SE & Co. KGaA Vz. 892,00 -9,35% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Medios AG 12,12 2,54% Medios AG
Mutares 29,95 -4,77% Mutares
NORMA Group SE 16,60 3,49% NORMA Group SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,94 -2,00% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PVA TePla AG 30,40 -5,59% PVA TePla AG
Sixt SE St. 63,30 1,12% Sixt SE St.
SMA Solar AG 45,72 4,67% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 51,20 -9,46% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Wüstenrot & Württembergische AG 14,38 -5,39% Wüstenrot & Württembergische AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 338,41 -1,73%

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