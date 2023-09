Schwacher Handel: SDAX schwächelt zum Handelsstart

Der SDAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent tiefer bei 12 903,79 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 108,557 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,355 Prozent schwächer bei 12 910,63 Punkten, nach 12 956,58 Punkten am Vortag.

Bei 12 914,35 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 903,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1,58 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 13 049,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 312,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, verzeichnete der SDAX einen Wert von 10 910,42 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,78 Prozent zu. Bei 13 880,68 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Punkten registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 2,26 Prozent auf 8,14 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,15 Prozent auf 19,95 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,75 Prozent auf 20,15 EUR), Kontron (+ 0,57 Prozent auf 17,57 EUR) und CANCOM SE (+ 0,49 Prozent auf 24,72 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 245 428 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,515 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,66 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at