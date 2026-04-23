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WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
|Index-Bewegung
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23.04.2026 12:26:49
Schwacher Handel: SDAX verbucht mittags Abschläge
Um 12:09 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent auf 17 922,92 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,522 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,186 Prozent auf 18 008,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 041,73 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 050,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 917,96 Punkten lag.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,899 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, lag der SDAX noch bei 16 463,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 302,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 371,19 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,27 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Stabilus SE (+ 5,36 Prozent auf 17,68 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,18 Prozent auf 39,40 EUR), tonies (+ 2,79 Prozent auf 9,95 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,16 Prozent auf 174,20 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,10 Prozent auf 7,34 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen EVOTEC SE (-3,87 Prozent auf 5,47 EUR), adesso SE (-3,23 Prozent auf 59,90 EUR), Sixt SE St (-3,20 Prozent auf 74,20 EUR), secunet Security Networks (-3,00 Prozent auf 187,80 EUR) und Alzchem Group (-2,93 Prozent auf 178,60 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 500 523 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus
Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|adesso SE
|58,50
|-0,68%
|Alzchem Group AG
|174,80
|0,17%
|Elmos Semiconductor
|177,00
|0,00%
|EVOTEC SE
|5,32
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|grenke AG
|13,24
|0,61%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,45
|-2,62%
|Mutares
|23,45
|-2,90%
|PATRIZIA SE
|7,25
|-0,28%
|secunet Security Networks AG
|186,20
|-0,21%
|Sixt SE St.
|71,60
|0,85%
|Stabilus SE
|17,00
|-3,30%
|tonies
|10,00
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|39,28
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Indizes in diesem Artikel
|SDAX
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