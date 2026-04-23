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Index-Bewegung 23.04.2026 12:26:49

Schwacher Handel: SDAX verbucht mittags Abschläge

Schwacher Handel: SDAX verbucht mittags Abschläge

Der SDAX notiert am Mittag im Minus.

Um 12:09 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent auf 17 922,92 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,522 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,186 Prozent auf 18 008,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 041,73 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 050,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 917,96 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,899 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, lag der SDAX noch bei 16 463,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 302,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 371,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,27 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Stabilus SE (+ 5,36 Prozent auf 17,68 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,18 Prozent auf 39,40 EUR), tonies (+ 2,79 Prozent auf 9,95 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,16 Prozent auf 174,20 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,10 Prozent auf 7,34 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen EVOTEC SE (-3,87 Prozent auf 5,47 EUR), adesso SE (-3,23 Prozent auf 59,90 EUR), Sixt SE St (-3,20 Prozent auf 74,20 EUR), secunet Security Networks (-3,00 Prozent auf 187,80 EUR) und Alzchem Group (-2,93 Prozent auf 178,60 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 500 523 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,30 0,22% 1&1 AG
adesso SE 58,50 -0,68% adesso SE
Alzchem Group AG 174,80 0,17% Alzchem Group AG
Elmos Semiconductor 177,00 0,00% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 5,32 -2,65% EVOTEC SE
grenke AG 13,24 0,61% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,45 -2,62% Heidelberger Druckmaschinen AG
Mutares 23,45 -2,90% Mutares
PATRIZIA SE 7,25 -0,28% PATRIZIA SE
secunet Security Networks AG 186,20 -0,21% secunet Security Networks AG
Sixt SE St. 71,60 0,85% Sixt SE St.
Stabilus SE 17,00 -3,30% Stabilus SE
tonies 10,00 -0,20% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 39,28 -4,01% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 727,33 -0,87%

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