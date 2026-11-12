Schwacher Handel: SDAX verliert am Donnerstagnachmittag

Der SDAX zeigt sich am Nachmittag im Minus.

Um 15:41 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent auf 18 008,85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,339 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 160,67 Zählern und damit 0,128 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 137,45 Punkte).

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 190,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 990,60 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,896 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 049,19 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Wert von 18 502,64 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Wert von 16 172,08 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,76 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit PATRIZIA SE (+ 21,11 Prozent auf 7,63 EUR), grenke (+ 7,98 Prozent auf 11,36 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,02 Prozent auf 14,49 EUR), Sixt SE St (+ 3,78 Prozent auf 76,85 EUR) und ProCredit (+ 3,51 Prozent auf 9,15 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Ottobock (-16,28 Prozent auf 39,35 EUR), secunet Security Networks (-15,29 Prozent auf 197,80 EUR), Wacker Neuson SE (-8,73 Prozent auf 20,90 EUR), OHB SE (-8,18 Prozent auf 194,20 EUR) und Dermapharm (-7,51 Prozent auf 35,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX ist die PATRIZIA SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 617 089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,171 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at