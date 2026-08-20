NORMA Group Aktie

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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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Index-Performance im Blick 20.08.2026 15:58:23

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich schwächer

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich schwächer

Am Donnerstagnachmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 18 522,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 93,947 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,163 Prozent fester bei 18 564,31 Punkten, nach 18 534,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 576,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 450,82 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,755 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der SDAX bei 18 283,65 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 18 517,30 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 17 015,45 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,72 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,55 Prozent auf 64,25 EUR), Energiekontor (+ 3,28 Prozent auf 26,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,24 Prozent auf 32,92 EUR), PVA TePla (+ 2,21 Prozent auf 29,64 EUR) und Südzucker (+ 1,99 Prozent auf 12,28 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil tonies (-3,90 Prozent auf 11,82 EUR), Stabilus SE (-3,53 Prozent auf 16,38 EUR), Ströer SE (-3,28 Prozent auf 38,94 EUR), NORMA Group SE (-2,49 Prozent auf 19,94 EUR) und Jungheinrich (-2,27 Prozent auf 24,06 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 541 777 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,247 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Energiekontor AG 26,80 4,48% Energiekontor AG
HAMBORNER REIT 4,32 0,23% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,88 -2,34% HelloFresh
Jungheinrich AG 24,00 -2,28% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,90 0,28% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,70 -0,93% Mutares
NORMA Group SE 19,92 -2,35% NORMA Group SE
OHB SE 233,00 -2,71% OHB SE
PVA TePla AG 29,36 1,03% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 64,70 3,94% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Stabilus SE 16,40 -2,50% Stabilus SE
Ströer SE & Co. KGaA 38,98 -2,65% Ströer SE & Co. KGaA
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,40 3,85% Südzucker AG (Suedzucker AG)
tonies 11,80 -4,22% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 32,90 2,75% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 536,54 0,01%

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