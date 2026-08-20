NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|Index-Performance im Blick
|
20.08.2026 15:58:23
Schwacher Handel: SDAX zeigt sich schwächer
Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent tiefer bei 18 522,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 93,947 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,163 Prozent fester bei 18 564,31 Punkten, nach 18 534,04 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 576,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 450,82 Punkten.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,755 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der SDAX bei 18 283,65 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 18 517,30 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 17 015,45 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,72 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,55 Prozent auf 64,25 EUR), Energiekontor (+ 3,28 Prozent auf 26,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,24 Prozent auf 32,92 EUR), PVA TePla (+ 2,21 Prozent auf 29,64 EUR) und Südzucker (+ 1,99 Prozent auf 12,28 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil tonies (-3,90 Prozent auf 11,82 EUR), Stabilus SE (-3,53 Prozent auf 16,38 EUR), Ströer SE (-3,28 Prozent auf 38,94 EUR), NORMA Group SE (-2,49 Prozent auf 19,94 EUR) und Jungheinrich (-2,27 Prozent auf 24,06 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 541 777 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,247 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NORMA Group SE
|
15:58
|Schwacher Handel: SDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 20,40 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|NORMA-Aktie springt hoch: Neues Aktienrückkaufprogramm gestartet (dpa-AFX)
|
14.08.26
|ROUNDUP: Norma will weitere Aktien zurückkaufen - Kurssprung (dpa-AFX)
Analysen zu NORMA Group SE
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Energiekontor AG
|26,80
|4,48%
|HAMBORNER REIT
|4,32
|0,23%
|HelloFresh
|2,88
|-2,34%
|Jungheinrich AG
|24,00
|-2,28%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|72,90
|0,28%
|Mutares
|26,70
|-0,93%
|NORMA Group SE
|19,92
|-2,35%
|OHB SE
|233,00
|-2,71%
|PVA TePla AG
|29,36
|1,03%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|64,70
|3,94%
|Stabilus SE
|16,40
|-2,50%
|Ströer SE & Co. KGaA
|38,98
|-2,65%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|12,40
|3,85%
|tonies
|11,80
|-4,22%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|32,90
|2,75%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 536,54
|0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.