Schwacher Handel: SDAX zum Start in Rot

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent tiefer bei 18 917,91 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 92,623 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,617 Prozent auf 18 926,16 Punkte an der Kurstafel, nach 19 043,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 926,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 913,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 2,11 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 911,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 094,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 697,50 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,00 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 2,67 Prozent auf 20,00 EUR), Douglas (+ 2,38 Prozent auf 9,05 EUR), Mutares (+ 1,74 Prozent auf 29,30 EUR), Verve Group (+ 1,64 Prozent auf 1,67 EUR) und pbb (+ 1,14 Prozent auf 3,54 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Hypoport SE (-4,12 Prozent auf 79,10 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,82 Prozent auf 23,90 EUR), HelloFresh (-2,72 Prozent auf 4,12 EUR), Dürr (-2,59 Prozent auf 20,70 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-2,14 Prozent auf 50,20 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 125 605 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at