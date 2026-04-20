Zurich Insurance Aktie

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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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SLI-Kursentwicklung 20.04.2026 12:26:57

Schwacher Handel: SLI am Mittag im Minus

Schwacher Handel: SLI am Mittag im Minus

Der SLI zeigt sich am ersten Tag der Woche leichter.

Um 12:10 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 1,44 Prozent auf 2 136,33 Punkte. Zuvor ging der SLI 1,31 Prozent schwächer bei 2 139,18 Punkten in den Montagshandel, nach 2 167,65 Punkten am Vortag.

Bei 2 143,71 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 130,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, betrug der SLI-Kurs 1 963,81 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der SLI mit 2 131,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der SLI bei 1 873,20 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,681 Prozent. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 0,92 Prozent auf 656,50 CHF), Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 132,15 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,43 Prozent auf 186,45 CHF), Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 560,80 CHF) und Swiss Life (-0,04 Prozent auf 939,60 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Amrize (-4,15 Prozent auf 44,09 CHF), Nestlé (-3,04 Prozent auf 76,62 CHF), Holcim (-2,54 Prozent auf 72,16 CHF), Geberit (-2,50 Prozent auf 546,40 CHF) und Straumann (-2,36 Prozent auf 90,20 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 181 919 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,676 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 48,11 -2,08% Amrize
Geberit AG (N) 593,00 -2,47% Geberit AG (N)
Holcim AG 78,30 -2,00% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 203,30 1,19% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 83,20 -3,23% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 345,00 -0,33% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 98,00 -1,51% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 1 019,50 0,20% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 143,60 0,81% Swiss Re AG
Swisscom AG 715,00 1,42% Swisscom AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 609,20 0,53% Zurich Insurance AG (Zürich)

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