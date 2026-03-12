Amrize Aktie

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

SLI-Performance im Blick 12.03.2026 09:29:45

Schwacher Handel: SLI fällt zum Start des Donnerstagshandels

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstag wieder ab.

Am Donnerstag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,78 Prozent schwächer bei 2 038,16 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,591 Prozent auf 2 041,96 Punkte an der Kurstafel, nach 2 054,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 043,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 037,77 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,591 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2 143,62 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 2 087,68 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 12.03.2025, einen Wert von 2 080,80 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 5,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 018,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 2,33 Prozent auf 10 980,00 CHF), Partners Group (+ 0,72 Prozent auf 812,60 CHF), VAT (+ 0,43 Prozent auf 518,40 CHF), Sonova (+ 0,28 Prozent auf 194,40 CHF) und Logitech (+ 0,17 Prozent auf 71,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Roche (-3,64 Prozent auf 318,00 CHF), Swiss Life (-3,53 Prozent auf 803,40 CHF), Geberit (-1,14 Prozent auf 557,40 CHF), Amrize (-1,13 Prozent auf 44,71 CHF) und Sika (-0,93 Prozent auf 138,10 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 210 498 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 290,757 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Amrize 49,03 0,39% Amrize
Geberit AG (N) 625,40 0,06% Geberit AG (N)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 350,00 0,41% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 80,90 0,37% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 88,47 0,15% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 897,40 0,47% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 318,20 -3,58% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 151,45 0,17% Sika AG
Sonova AG 214,60 0,37% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 898,80 0,25% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 143,55 0,14% Swiss Re AG
VAT 569,80 0,39% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 038,12 -0,78%

