Schwacher Handel: SLI fällt zum Start zurück

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent leichter bei 1 713,92 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,294 Prozent leichter bei 1 711,65 Punkten in den Handel, nach 1 716,70 Punkten am Vortag.

Bei 1 711,65 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 713,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 729,40 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2023, einen Stand von 1 740,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 532,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 1,95 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 810,36 Punkten. 1 631,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1,83 Prozent auf 99,14 CHF), Holcim (+ 0,86 Prozent auf 58,78 CHF), Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 26,75 CHF), Richemont (+ 0,69 Prozent auf 109,25 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 33,66 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Straumann (-2,23 Prozent auf 116,20 CHF), Alcon (-1,73 Prozent auf 66,92 CHF), Lonza (-1,60 Prozent auf 424,70 CHF), Sonova (-1,18 Prozent auf 217,50 CHF) und Givaudan (-1,07 Prozent auf 2 879,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Sandoz-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 221 749 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,543 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at