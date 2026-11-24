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|SLI-Performance im Fokus
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24.11.2026 12:26:32
Schwacher Handel: SLI fällt zurück
Am Dienstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,20 Prozent auf 2 364,62 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,159 Prozent auf 2 373,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2 369,36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 361,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 375,59 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 2 325,30 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 314,36 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 2 040,27 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,14 Prozent auf 710,50 CHF), Swiss Re (+ 0,96 Prozent auf 152,25 CHF), Nestlé (+ 0,86 Prozent auf 85,61 CHF), Straumann (+ 0,83 Prozent auf 109,00 CHF) und Schindler (+ 0,62 Prozent auf 291,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-1,99 Prozent auf 221,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 67,26 CHF), Sandoz (-1,52 Prozent auf 81,74 CHF), Galderma (-1,36 Prozent auf 185,15 CHF) und Julius Bär (-0,87 Prozent auf 63,66 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 620 808 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343,676 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,94
|-1,99%
|Amrize
|37,18
|0,16%
|Galderma
|201,60
|-1,18%
|Julius Bär
|69,00
|-0,72%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|237,80
|-3,22%
|Nestlé SA (Nestle)
|93,24
|0,83%
|Partners Group AG
|686,20
|0,76%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|435,00
|0,23%
|Sandoz
|88,60
|-1,77%
|Schindler AG (PS)
|317,60
|0,83%
|Straumann Holding AG
|118,30
|0,64%
|Swiss Re AG
|165,55
|0,91%
|Swisscom AG
|774,00
|1,24%
|UBS
|41,07
|-0,15%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 361,28
|-0,34%
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