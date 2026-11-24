Der SLI zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Am Dienstag sinkt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,20 Prozent auf 2 364,62 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,159 Prozent auf 2 373,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2 369,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 361,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 375,59 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 2 325,30 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 314,36 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 2 040,27 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,14 Prozent auf 710,50 CHF), Swiss Re (+ 0,96 Prozent auf 152,25 CHF), Nestlé (+ 0,86 Prozent auf 85,61 CHF), Straumann (+ 0,83 Prozent auf 109,00 CHF) und Schindler (+ 0,62 Prozent auf 291,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-1,99 Prozent auf 221,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 67,26 CHF), Sandoz (-1,52 Prozent auf 81,74 CHF), Galderma (-1,36 Prozent auf 185,15 CHF) und Julius Bär (-0,87 Prozent auf 63,66 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 620 808 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 343,676 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at