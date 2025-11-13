Logitech Aktie
|SLI-Performance im Blick
|
13.11.2025 17:59:17
Schwacher Handel: SLI gibt letztendlich nach
Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent schwächer bei 2 077,02 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,243 Prozent auf 2 091,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 085,94 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 075,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 094,77 Einheiten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,71 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 025,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wies der SLI 1 992,55 Punkte auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 1 924,58 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8,09 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 1,69 Prozent auf 59,12 CHF), Swiss Life (+ 1,61 Prozent auf 882,60 CHF), Swiss Re (+ 1,32 Prozent auf 153,80 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 105,74 CHF) und Temenos (+ 0,60 Prozent auf 75,55 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-3,73 Prozent auf 327,50 CHF), Straumann (-2,25 Prozent auf 101,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,19 Prozent auf 56,16 CHF), Logitech (-2,09 Prozent auf 94,62 CHF) und Alcon (-1,84 Prozent auf 62,88 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 348 672 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 248,591 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Unter den SLI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.
