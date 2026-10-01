Schwacher Handel: SLI gibt letztendlich nach

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 1,50 Prozent leichter bei 2 197,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,695 Prozent auf 2 215,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 230,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 227,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 195,51 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 2,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bewegte sich der SLI bei 2 294,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 267,21 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Wert von 2 000,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,15 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,09 Prozent auf 85,34 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 139,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,25 Prozent auf 79,62 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,09 Prozent auf 220,50 CHF) und Straumann (+ 0,00 Prozent auf 91,54 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Julius Bär (-4,12 Prozent auf 71,22 CHF), Sandoz (-3,44 Prozent auf 68,42 CHF), Richemont (-3,38 Prozent auf 173,05 CHF), Holcim (-3,21 Prozent auf 64,48 CHF) und UBS (-3,05 Prozent auf 39,06 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 781 803 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,49 zu Buche schlagen. Mit 7,53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at