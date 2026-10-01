Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI-Entwicklung
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01.10.2026 17:58:52
Schwacher Handel: SLI gibt letztendlich nach
Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 1,50 Prozent leichter bei 2 197,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,695 Prozent auf 2 215,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 230,83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 227,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 195,51 Zählern.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 2,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bewegte sich der SLI bei 2 294,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 267,21 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Wert von 2 000,34 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,15 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,09 Prozent auf 85,34 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 139,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,25 Prozent auf 79,62 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,09 Prozent auf 220,50 CHF) und Straumann (+ 0,00 Prozent auf 91,54 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Julius Bär (-4,12 Prozent auf 71,22 CHF), Sandoz (-3,44 Prozent auf 68,42 CHF), Richemont (-3,38 Prozent auf 173,05 CHF), Holcim (-3,21 Prozent auf 64,48 CHF) und UBS (-3,05 Prozent auf 39,06 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 781 803 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,49 zu Buche schlagen. Mit 7,53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,28
|2,32%
|Amrize
|33,13
|0,09%
|Holcim AG
|69,76
|1,28%
|Julius Bär
|78,62
|3,28%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|236,10
|-0,38%
|Logitech S.A.
|91,50
|-0,22%
|Partners Group AG
|636,60
|0,09%
|Richemont
|186,70
|0,35%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|370,57
|-0,12%
|Sandoz
|73,48
|0,46%
|Straumann Holding AG
|98,30
|0,47%
|Swiss Re AG
|148,55
|0,17%
|UBS
|42,08
|-0,45%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 202,33
|0,23%