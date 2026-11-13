SLI
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|SIX-Handel im Blick
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13.11.2026 17:58:32
Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach
Zum Handelsende fiel der SLI im SIX-Handel um 0,23 Prozent auf 2 423,95 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,138 Prozent auf 2 426,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 429,61 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 416,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 429,55 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,94 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 2 243,49 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 2 327,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 074,79 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,69 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 438,16 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,95 Prozent auf 286,20 CHF), Alcon (+ 1,79 Prozent auf 61,36 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 87,72 CHF), Lindt (+ 1,06 Prozent auf 8 585,00 CHF) und Swisscom (+ 0,98 Prozent auf 724,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Richemont (-3,80 Prozent auf 169,45 CHF), Sandoz (-2,65 Prozent auf 84,60 CHF), VAT (-2,45 Prozent auf 533,40 CHF), Galderma (-1,54 Prozent auf 191,40 CHF) und Sika (-1,01 Prozent auf 191,95 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 322 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,059 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|67,06
|3,49%
|Amrize
|36,98
|0,05%
|Galderma
|207,50
|-0,95%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 285,00
|1,25%
|Nestlé SA (Nestle)
|94,59
|1,39%
|Partners Group AG
|709,40
|-0,11%
|Richemont
|183,40
|-3,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,55
|0,59%
|Sandoz
|91,92
|-2,00%
|Sika AG
|207,80
|-0,43%
|Sonova AG
|309,70
|3,61%
|Swiss Re AG
|165,65
|1,22%
|Swisscom AG
|784,50
|1,29%
|UBS
|43,77
|0,18%
|VAT
|579,00
|-1,53%
Indizes in diesem Artikel
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|2 423,95
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