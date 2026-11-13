Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach

Zum Handelsende fiel der SLI im SIX-Handel um 0,23 Prozent auf 2 423,95 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,138 Prozent auf 2 426,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 429,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 416,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 429,55 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,94 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 2 243,49 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 2 327,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 074,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,69 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 438,16 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,95 Prozent auf 286,20 CHF), Alcon (+ 1,79 Prozent auf 61,36 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 87,72 CHF), Lindt (+ 1,06 Prozent auf 8 585,00 CHF) und Swisscom (+ 0,98 Prozent auf 724,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Richemont (-3,80 Prozent auf 169,45 CHF), Sandoz (-2,65 Prozent auf 84,60 CHF), VAT (-2,45 Prozent auf 533,40 CHF), Galderma (-1,54 Prozent auf 191,40 CHF) und Sika (-1,01 Prozent auf 191,95 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 322 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,059 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at