SLI

2 423,95
-5,66
-0,23 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SIX-Handel im Blick 13.11.2026 17:58:32

Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach

Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach

Der SLI erlitt zum Handelsschluss Verluste.

Zum Handelsende fiel der SLI im SIX-Handel um 0,23 Prozent auf 2 423,95 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,138 Prozent auf 2 426,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 429,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 416,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 429,55 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,94 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 2 243,49 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 2 327,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 074,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,69 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 438,16 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,95 Prozent auf 286,20 CHF), Alcon (+ 1,79 Prozent auf 61,36 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 87,72 CHF), Lindt (+ 1,06 Prozent auf 8 585,00 CHF) und Swisscom (+ 0,98 Prozent auf 724,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Richemont (-3,80 Prozent auf 169,45 CHF), Sandoz (-2,65 Prozent auf 84,60 CHF), VAT (-2,45 Prozent auf 533,40 CHF), Galderma (-1,54 Prozent auf 191,40 CHF) und Sika (-1,01 Prozent auf 191,95 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 322 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,059 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 67,06 3,49% Alcon AG
Amrize 36,98 0,05% Amrize
Galderma 207,50 -0,95% Galderma
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 285,00 1,25% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 94,59 1,39% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 709,40 -0,11% Partners Group AG
Richemont 183,40 -3,52% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 437,55 0,59% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 91,92 -2,00% Sandoz
Sika AG 207,80 -0,43% Sika AG
Sonova AG 309,70 3,61% Sonova AG
Swiss Re AG 165,65 1,22% Swiss Re AG
Swisscom AG 784,50 1,29% Swisscom AG
UBS 43,77 0,18% UBS
VAT 579,00 -1,53% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 423,95 -0,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:46 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen