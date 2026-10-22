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WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

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Marktbericht 22.10.2026 09:28:50

Schwacher Handel: SLI gibt zum Start nach

Schwacher Handel: SLI gibt zum Start nach

So bewegt sich der SLI morgens.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:11 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,15 Prozent auf 2 324,31 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,025 Prozent auf 2 327,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 321,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 326,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,19 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 2 253,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2 280,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 040,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,06 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Schindler (+ 7,19 Prozent auf 289,20 CHF), Galderma (+ 4,25 Prozent auf 181,65 CHF), Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 85,34 CHF), Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 676,50 CHF) und Lindt (+ 0,84 Prozent auf 8 450,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,45 Prozent auf 70,08 CHF), VAT (-1,95 Prozent auf 594,20 CHF), UBS (-1,69 Prozent auf 38,87 CHF), Julius Bär (-1,60 Prozent auf 68,74 CHF) und Roche (-1,30 Prozent auf 386,90 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 635 198 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 336,200 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,90 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 34,93 -0,82% Amrize
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