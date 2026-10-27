Schwacher Handel: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent leichter bei 2 335,11 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,067 Prozent tiefer bei 2 335,43 Punkten, nach 2 337,00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 333,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 340,22 Zähler.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 245,45 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Wert von 2 291,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SLI mit 2 040,84 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,56 Prozent zu. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Novartis (+ 2,23 Prozent auf 130,32 CHF), VAT (+ 1,39 Prozent auf 581,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,86 Prozent auf 70,28 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,38 Prozent auf 214,00 CHF) und Galderma (+ 0,29 Prozent auf 191,45 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Schindler (-1,25 Prozent auf 299,20 CHF), Sika (-1,22 Prozent auf 174,05 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 563,20 CHF), Nestlé (-0,94 Prozent auf 82,94 CHF) und Givaudan (-0,94 Prozent auf 3 903,00 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 415 268 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Mit 7,23 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at