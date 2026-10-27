Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SLI-Kursverlauf
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27.10.2026 09:28:50
Schwacher Handel: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent leichter bei 2 335,11 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,067 Prozent tiefer bei 2 335,43 Punkten, nach 2 337,00 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 333,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 340,22 Zähler.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 245,45 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Wert von 2 291,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SLI mit 2 040,84 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,56 Prozent zu. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Novartis (+ 2,23 Prozent auf 130,32 CHF), VAT (+ 1,39 Prozent auf 581,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,86 Prozent auf 70,28 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,38 Prozent auf 214,00 CHF) und Galderma (+ 0,29 Prozent auf 191,45 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Schindler (-1,25 Prozent auf 299,20 CHF), Sika (-1,22 Prozent auf 174,05 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 563,20 CHF), Nestlé (-0,94 Prozent auf 82,94 CHF) und Givaudan (-0,94 Prozent auf 3 903,00 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 415 268 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Mit 7,23 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,46
|1,49%
|Amrize
|35,66
|1,57%
|Galderma
|204,60
|-0,44%
|Geberit AG (N)
|620,80
|0,88%
|Givaudan AG
|4 244,00
|0,07%
|Helvetia Baloise Holding AG
|233,00
|1,57%
|Nestlé SA (Nestle)
|90,41
|0,50%
|Novartis AG
|140,22
|2,53%
|Partners Group AG
|686,20
|0,91%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|429,15
|1,25%
|Schindler AG (PS)
|327,60
|0,55%
|Sika AG
|190,45
|0,40%
|Swiss Re AG
|165,85
|0,36%
|VAT
|629,60
|2,14%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 345,45
|0,36%