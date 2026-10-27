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SLI-Kursverlauf 27.10.2026 09:28:50

Schwacher Handel: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der SLI notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent leichter bei 2 335,11 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,067 Prozent tiefer bei 2 335,43 Punkten, nach 2 337,00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 333,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 340,22 Zähler.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 245,45 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Wert von 2 291,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SLI mit 2 040,84 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,56 Prozent zu. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Novartis (+ 2,23 Prozent auf 130,32 CHF), VAT (+ 1,39 Prozent auf 581,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,86 Prozent auf 70,28 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,38 Prozent auf 214,00 CHF) und Galderma (+ 0,29 Prozent auf 191,45 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Schindler (-1,25 Prozent auf 299,20 CHF), Sika (-1,22 Prozent auf 174,05 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 563,20 CHF), Nestlé (-0,94 Prozent auf 82,94 CHF) und Givaudan (-0,94 Prozent auf 3 903,00 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 415 268 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Mit 7,23 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 76,46 1,49% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 35,66 1,57% Amrize
Galderma 204,60 -0,44% Galderma
Geberit AG (N) 620,80 0,88% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 244,00 0,07% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 233,00 1,57% Helvetia Baloise Holding AG
Nestlé SA (Nestle) 90,41 0,50% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 140,22 2,53% Novartis AG
Partners Group AG 686,20 0,91% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 429,15 1,25% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 327,60 0,55% Schindler AG (PS)
Sika AG 190,45 0,40% Sika AG
Swiss Re AG 165,85 0,36% Swiss Re AG
VAT 629,60 2,14% VAT

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