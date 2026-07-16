Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,62 Prozent tiefer bei 2 282,08 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,200 Prozent schwächer bei 2 291,72 Punkten, nach 2 296,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 290,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 271,26 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,001 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wurde der SLI mit 2 203,07 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, notierte der SLI bei 2 122,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 969,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,09 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 2,57 Prozent auf 56,78 CHF), Lindt (+ 1,69 Prozent auf 9 600,00 CHF), Amrize (+ 1,35 Prozent auf 41,27 CHF), Schindler (+ 1,06 Prozent auf 266,40 CHF) und Galderma (+ 0,78 Prozent auf 167,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Partners Group (-6,55 Prozent auf 673,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 79,80 CHF), Straumann (-2,69 Prozent auf 101,15 CHF), UBS (-2,39 Prozent auf 43,22 CHF) und Holcim (-1,66 Prozent auf 74,74 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 922 252 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 281,444 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at