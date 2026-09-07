Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Kursverlauf
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07.09.2026 15:58:49
Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,47 Prozent leichter bei 2 288,78 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,944 Prozent tiefer bei 2 277,78 Punkten, nach 2 299,48 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 273,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 292,02 Zähler.
SLI seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, notierte der SLI bei 2 336,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 2 136,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SLI mit 2 027,15 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,41 Prozent zu. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,71 Prozent auf 629,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,90 Prozent auf 79,24 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,23 Prozent auf 213,90 CHF), Amrize (+ 1,01 Prozent auf 35,83 CHF) und Nestlé (+ 0,63 Prozent auf 78,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-2,70 Prozent auf 139,00 CHF), Novartis (-2,42 Prozent auf 126,44 CHF), Partners Group (-2,30 Prozent auf 663,40 CHF), Logitech (-2,28 Prozent auf 80,44 CHF) und Schindler (-2,23 Prozent auf 254,80 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 515 296 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,812 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,77 erwartet. Mit 6,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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