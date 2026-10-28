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SLI-Performance im Fokus 28.10.2026 15:58:38

Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der Handel in Zürich verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,07 Prozent tiefer bei 2 344,01 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,581 Prozent tiefer bei 2 332,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 345,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 330,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 348,33 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,750 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der SLI 2 246,86 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 2 316,39 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 2 018,62 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,97 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 1,48 Prozent auf 645,00 CHF), Novartis (+ 1,43 Prozent auf 130,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 72,44 CHF), Galderma (+ 1,00 Prozent auf 186,85 CHF) und Sonova (+ 1,00 Prozent auf 284,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-9,66 Prozent auf 83,08 CHF), Sandoz (-2,80 Prozent auf 79,80 CHF), Julius Bär (-1,38 Prozent auf 68,40 CHF), UBS (-1,13 Prozent auf 38,40 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,90 Prozent auf 231,40 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 972 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,860 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 79,46 0,18% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 36,87 11,05% Amrize
Galderma 205,60 2,90% Galderma
Julius Bär 75,48 1,64% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 257,80 2,55% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 88,02 -0,23% Logitech S.A.
Novartis AG 143,38 2,52% Novartis AG
Partners Group AG 700,40 0,81% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 436,12 1,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 90,36 5,09% Sandoz
Sonova AG 305,10 -0,33% Sonova AG
Swiss Re AG 162,70 -0,25% Swiss Re AG
UBS 42,99 2,70% UBS

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