Schwacher Handel: SLI präsentiert sich leichter

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 1,70 Prozent leichter bei 2 261,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,696 Prozent auf 2 284,76 Punkte an der Kurstafel, nach 2 300,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 285,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 258,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 2,33 Prozent nach. Vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der SLI noch bei 2 131,74 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 2 096,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 971,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (-0,08 Prozent auf 612,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,58 Prozent auf 205,20 CHF), Helvetia Baloise (-0,85 Prozent auf 210,80 CHF), Nestlé (-0,87 Prozent auf 84,38 CHF) und Swiss Re (-0,90 Prozent auf 131,65 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sika (-4,53 Prozent auf 163,20 CHF), Richemont (-3,62 Prozent auf 178,50 CHF), Geberit (-3,24 Prozent auf 514,20 CHF), Givaudan (-2,97 Prozent auf 3 431,00 CHF) und Straumann (-2,87 Prozent auf 103,25 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 092 208 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 286,381 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,07 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at