Schwacher Handel: SLI präsentiert sich nachmittags leichter

Der SLI zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Um 15:42 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,92 Prozent auf 2 115,80 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,399 Prozent leichter bei 2 126,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 135,48 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 109,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 135,16 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SLI auf 2 100,41 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, betrug der SLI-Kurs 2 122,20 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 996,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,64 Prozent zurück. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Geberit (+ 1,35 Prozent auf 510,00 CHF), Lindt (+ 0,99 Prozent auf 9 210,00 CHF), SGS SA (+ 0,78 Prozent auf 87,66 CHF), Alcon (+ 0,24 Prozent auf 51,10 CHF) und Schindler (+ 0,23 Prozent auf 261,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-17,30 Prozent auf 678,80 CHF), Logitech (-4,44 Prozent auf 96,66 CHF), VAT (-1,54 Prozent auf 615,20 CHF), Holcim (-1,49 Prozent auf 75,56 CHF) und UBS (-1,40 Prozent auf 37,46 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 545 458 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 275,506 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at