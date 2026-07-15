Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der SLI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:13 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,33 Prozent auf 2 278,69 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,029 Prozent auf 2 285,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 286,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 272,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 279,83 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,147 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 198,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der SLI noch bei 2 131,37 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 1 969,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Richemont (+ 6,05 Prozent auf 194,45 CHF), VAT (+ 0,63 Prozent auf 702,40 CHF), Straumann (+ 0,39 Prozent auf 104,00 CHF), Alcon (+ 0,18 Prozent auf 54,30 CHF) und Partners Group (-0,03 Prozent auf 699,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Nestlé (-1,35 Prozent auf 82,75 CHF), Galderma (-1,21 Prozent auf 166,70 CHF), Swisscom (-1,11 Prozent auf 625,00 CHF), Givaudan (-1,06 Prozent auf 3 347,00 CHF) und Sandoz (-1,01 Prozent auf 64,52 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 453 052 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,413 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at