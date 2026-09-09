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SIX-Handel im Fokus 09.09.2026 09:28:54

Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Das macht der SLI am Morgen.

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,50 Prozent auf 2 254,36 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,612 Prozent auf 2 251,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2 265,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 254,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 250,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SLI mit 2 336,65 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 137,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der SLI mit 2 018,93 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,81 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 0,91 Prozent auf 80,16 CHF), Lindt (+ 0,30 Prozent auf 8 465,00 CHF), Straumann (+ 0,26 Prozent auf 93,82 CHF), Sika (+ 0,23 Prozent auf 194,40 CHF) und Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 650,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Richemont (-1,36 Prozent auf 181,15 CHF), Galderma (-1,23 Prozent auf 160,70 CHF), Lonza (-0,90 Prozent auf 551,00 CHF), UBS (-0,89 Prozent auf 44,60 CHF) und VAT (-0,89 Prozent auf 624,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 289 152 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 299,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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