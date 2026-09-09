Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|SIX-Handel im Fokus
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09.09.2026 09:28:54
Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,50 Prozent auf 2 254,36 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,612 Prozent auf 2 251,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2 265,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 254,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 250,81 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SLI mit 2 336,65 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 137,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der SLI mit 2 018,93 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,81 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 0,91 Prozent auf 80,16 CHF), Lindt (+ 0,30 Prozent auf 8 465,00 CHF), Straumann (+ 0,26 Prozent auf 93,82 CHF), Sika (+ 0,23 Prozent auf 194,40 CHF) und Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 650,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Richemont (-1,36 Prozent auf 181,15 CHF), Galderma (-1,23 Prozent auf 160,70 CHF), Lonza (-0,90 Prozent auf 551,00 CHF), UBS (-0,89 Prozent auf 44,60 CHF) und VAT (-0,89 Prozent auf 624,60 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 289 152 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 299,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|166,80
|0,69%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 000,00
|-0,17%
|Logitech S.A.
|84,38
|-0,75%
|Lonza AG (N)
|572,40
|0,25%
|Novartis AG
|119,48
|1,03%
|Partners Group AG
|710,80
|0,79%
|Richemont
|185,35
|-0,19%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|368,00
|-0,27%
|Sika AG
|199,50
|-0,03%
|Straumann Holding AG
|99,32
|0,75%
|Swiss Re AG
|143,85
|0,95%
|Swisscom AG
|686,00
|0,88%
|UBS
|47,52
|0,47%
|VAT
|657,20
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