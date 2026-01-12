Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Temenos Aktie

SLI-Performance im Blick 12.01.2026 09:29:47

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am ersten Tag der Woche wieder ab.

Am Montag verliert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,10 Prozent auf 2 173,16 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,253 Prozent auf 2 169,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 175,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 175,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 169,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 087,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der SLI bei 2 022,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der SLI 1 950,35 Punkte auf.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,13 Prozent auf 565,40 CHF), Lindt (+ 1,59 Prozent auf 11 480,00 CHF), Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 3 224,00 CHF), Alcon (+ 1,00 Prozent auf 64,34 CHF) und Partners Group (+ 0,73 Prozent auf 1 030,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Adecco SA (-2,45 Prozent auf 23,12 CHF), Logitech (-1,94 Prozent auf 75,84 CHF), Swiss Life (-1,81 Prozent auf 876,60 CHF), Holcim (-1,20 Prozent auf 78,92 CHF) und Helvetia Baloise (-0,99 Prozent auf 200,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 309 942 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 291,624 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI weist die ams-OSRAM-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

