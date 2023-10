Schwacher Handel: SLI schlussendlich in der Verlustzone

Am Montag zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Montag tendierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,52 Prozent schwächer bei 1 688,81 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,473 Prozent auf 1 689,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,62 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 681,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 699,01 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der SLI bei 1 726,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 1 708,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wurde der SLI mit 1 546,34 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 0,460 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 631,90 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 1,11 Prozent auf 250,85 CHF), Nestlé (+ 1,10 Prozent auf 101,40 CHF), Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 543,00 CHF), Sandoz (+ 0,76 Prozent auf 25,24 CHF) und Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 94,62 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams (-5,69 Prozent auf 3,78 CHF), VAT (-3,11 Prozent auf 315,00 CHF), Richemont (-2,88 Prozent auf 109,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,11 Prozent auf 32,47 CHF) und Sika (-2,06 Prozent auf 228,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 609 157 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 270,289 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

