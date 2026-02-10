Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|SLI im Fokus
|
10.02.2026 12:27:00
Schwacher Handel: SLI schwächelt am Dienstagmittag
Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,07 Prozent tiefer bei 2 160,26 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,108 Prozent auf 2 159,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 161,70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 157,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 164,92 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 2 175,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 029,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der SLI mit 2 077,26 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,431 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Temenos (+ 2,08 Prozent auf 68,60 CHF), Straumann (+ 1,44 Prozent auf 100,55 CHF), Richemont (+ 1,37 Prozent auf 158,90 CHF), ams-OSRAM (+ 1,28 Prozent auf 8,31 CHF) und Sika (+ 1,26 Prozent auf 157,25 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Zurich Insurance (-2,39 Prozent auf 556,60 CHF), Sonova (-1,76 Prozent auf 201,30 CHF), Sandoz (-1,46 Prozent auf 62,22 CHF), Holcim (-1,35 Prozent auf 77,54 CHF) und Helvetia Baloise (-1,22 Prozent auf 194,70 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI weist die ams-OSRAM-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 828 038 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 310,511 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Im SLI weist die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sonova AG
|
12:27
|Optimismus in Zürich: SMI mittags in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SMI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel: SLI schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
10.02.26