Schwacher Handel: SLI schwächelt am Dienstagmittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,07 Prozent tiefer bei 2 160,26 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,108 Prozent auf 2 159,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 161,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 157,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 164,92 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 2 175,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 029,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der SLI mit 2 077,26 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,431 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Temenos (+ 2,08 Prozent auf 68,60 CHF), Straumann (+ 1,44 Prozent auf 100,55 CHF), Richemont (+ 1,37 Prozent auf 158,90 CHF), ams-OSRAM (+ 1,28 Prozent auf 8,31 CHF) und Sika (+ 1,26 Prozent auf 157,25 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Zurich Insurance (-2,39 Prozent auf 556,60 CHF), Sonova (-1,76 Prozent auf 201,30 CHF), Sandoz (-1,46 Prozent auf 62,22 CHF), Holcim (-1,35 Prozent auf 77,54 CHF) und Helvetia Baloise (-1,22 Prozent auf 194,70 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI weist die ams-OSRAM-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 828 038 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 310,511 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI weist die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

